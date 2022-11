Schiphol NL V NH Airtime: waarom Schiphol nu ook een beetje de baas van Maastricht is

Schiphol is sinds kort deels eigenaar geworden van Maastricht Aachen Airport, maar wat krijgt de nationale luchthaven voor die investering van 4,2 miljoen euro? De toekomst van het Limburgse vliegveld hing aan een zijden draadje, maar met het belang dat Schiphol er nu in heeft genomen, is er weer een stip op de horizon. Maar Schiphol doet dit uiteraard niet alleen uit liefdadigheid.

De Provinciale Staten van Limburg besloten deze zomer dat Maastricht Aachen Airport open mocht blijven, mits er meer tegen het lawaai werd gedaan en aan de slag werd gegaan om te verduurzamen. Met het belang van Schiphol van 40 procent, trekken de twee luchthavens nu samen op om die opdrachten te kunnen vervullen. Schiphol investeert vanzelfsprekend niet in een luchthaven ruim 200 kilometer verderop, zonder er zelf ook beter van te worden. Voor Schiphol biedt Maastricht kansen op het moment dat er hier gekrompen moet worden. Eind volgend jaar gaat het maximumaantal vluchten op Schiphol terug van 500.000 naar 440.000 per jaar. Vluchten verplaatsen Een deel van de vluchten van Schiphol kunnen mogelijk verplaatst worden naar Maastricht, waardoor de schade in Amsterdam beperkt kan blijven. Deze strategie is te vergelijken met de plannen voor Lelystad Airport. Die luchthaven moet van het kabinet open om een deel van de vakantievluchten van Schiphol over te nemen, zodat er genoeg zakenvluchten overblijven. Russische vliegtuigen Maastricht Aachen Airport had in 2019 ruim 16,5 duizend vluchten. Er worden daar vrachtvluchten, passagiersvluchten en privéjets afgehandeld. Op de luchthaven staat ook een flink aantal vliegtuigen die sinds de coronacrisis niet meer nodig zijn of vanwege sancties aan de ketting hangen omdat ze een Russische eigenaar hebben.

