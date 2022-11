Spotter van Thor de walrus: "Hoe bijzonder is dat, een walrus bij Camperduin!"

Natasja Bellis uit Petten was de eerste die de walrus voor de kust tussen Bergen en Petten in de branding zag dobberen. Ze werkt bij het Zeeaquarium in Bergen en reed samen met haar man Dennis over het strand naar huis toen ze een groot ding in zee zag drijven. Ze had de tegenwoordigheid van geest uit de auto te springen en te gaan filmen. Ze maakte spectaculaire beelden van een dier dat maar heel zelden in de Noordzee gezien wordt.

"Het eerste wat ik dacht was: filmen, als er maar een glimp op staat, dan heb ik in ieder geval een bewijs dat ik hem gezien heb", vertelt Natasja op het strand. Bij thuiskomst heeft ze de walrus onmiddellijk officieel gemeld.

Het Zeehondencentrum Pieterburen dat op de hoogte werd gebracht, roept iedereen op die de walrus ziet hem vooral met rust te laten. Ook wordt gevraagd iedere waarneming te melden bij Ecomare, het Zeehondencentrum of bij het Zeeaquarium in Bergen.

Thor heet eigenlijk Kees

Natasja wordt nog steeds enthousiast als ze vertelt over haar bijzondere vondst van dit weekend. "Ik heb veel over de wereld gereisd en veel wilde dieren gezien, maar dit was mijn eerste walrus", zegt Natasja trots.

Wel is ze een beetje verbaasd over de naam die de walrus in de media kreeg: Thor. Volgens Natasja bedacht zij vlak na de vondst, samen met haar dochter, de naam Kees voor het dier. Volgens Natasja maakte Kees alias Thor een gezonde levendige indruk. Ze zag het dier op eigen kracht weer richting open zee zwemmen. "Ik hoop maar dat hij zijn weg vindt naar bekend terrein, in ieder geval zal hij geen honger hebben want er zit vis genoeg voor de kust van de Noordzee", aldus Natasja.