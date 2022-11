De zwaarste voederbiet van allemaal: Remco uit Winkel 'wereldkampioen' Dorstige Biet

Het is elk jaar weer een strijd om niet de mooiste, maar wel de zwaarste biet te telen.

Tijdens de wedstrijd zijn in vele klassen prijzen te winnen, maar het hoogtepunt van de avond is toch wel wie zich 'wereldkampioen allround' mag noemen. "Het was weer super. De zaal was goed gevuld", aldus de enthousiaste organisator Adrie Beemsterboer.

De entree van de zwaarste biet is elk jaar weer een verrassing en dit jaar had de organisatie besloten dat het thema Formule 1 was. De winnende biet werd dan ook op een Max Verstappen-auto de zaal in gereden.