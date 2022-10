Dikke bieten! Alleen de zwaarste gaan mee naar het Bietenbal van De Dorstige Biet

Wie teelt de zwaarste voederbiet en wordt de wereldkampioen van 2022? Vandaag zijn alle bieten uit de grond gehaald en op de weegschaal gelegd. Voor de honderden leden van vereniging De Dorstige Biet begint de spannendste week van het jaar, want pas over een week is de uitslag tijdens het jaarlijkse Bietenbal. Een vriendenclub in Sint Maarten doet dit jaar voor het eerst mee. Nikita: "De mijne is hoog, maar ik hoop dat er onder de grond ook nog wat zit."

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Het is weer zover; het is de rooidag van vereniging De Dorstige Biet. Dat betekent de hele dag sjorren en snijden, wassen en wegen voor de rooiploegen. Op het veldje naast het bedrijf van Niels Bleeker in Sint Maarten staan zo'n zestig voederbieten van hem en de vriendenclub. "Ik heb jaren niet meegedaan en het werd wel weer eens tijd", vertelt Bleeker. Zestig bieten Er zijn ruim 300 deelnemers in het gebied binnen de Westfriese Omringdijk - de grens van het wedstrijdgebied. Van de vriendenclub in Sint Maarten staan zo'n zestig voederbieten klaar om gerooid te worden. Zo op het eerst oog staat de biet van Nikita er goed bij. "Het lijkt heel wat. Hij is in ieder geval niet hol van binnen", zegt Nikita opgelucht. Zij doet voor het eerst mee: "Ik was benieuwd hoe het allemaal zou gaan, maar ik doe natuurlijk mee om te winnen." Tekst gaat door onder de video.

Het record staat nog altijd op naam van Piet de Goede: een biet 71.2 kilo in 2005. De bieten van Marijn Kossen uit Sint Maarten gaan dat niet halen. "Ik denk dat ze in de middenmoot zitten. We doen gewoon mee voor de lol, want we hadden in coronatijd niet veel anders te doen." Meer is het ook niet, zegt Niels Bleeker: "Het is voor de lol. Je kunt wereldkampioen worden en een beker winnen. Maar er is evengoed wel veel competitie hoor." Niks gedaan De rooiploeg neemt van elke deelnemer de zwaarste biet mee. Die worden in Schagen verzameld waar ze achter gesloten deuren tot achter de komma worden gewogen. Hans van de vriendengroep uit Sint Maarten maakt weinig kans met zijn eerste biet. Die is net een handvol. "Ik heb helemaal niks gedaan. Dat zou Niels op zich nemen, maar ja, je hebt zijn bieten gezien, dus je kunt wel zien hoeveel aandacht hij aan mijn bieten besteed heeft."

De rooiploeg van de Dorstige Biet: Dirk Schtten, Niels Bleeker en Ab van Twuijver - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

De uitslag van de zwaarste voederbiet van 2022 wordt bekend gemaakt tijdens het jaarlijke Bietenbal. Die is zaterdag in de Prins Maurits in Nieuwe Niedorp. Vereniging De Dorstige Biet is opgericht in 1974 en over twee jaar viert de vereniging het 50-jarige bestaan. NH Nieuws volgde de vereniging een jaar lang in 2019. Hieronder een overzicht van dat jubileumjaar.