Koploper AFC verlengt met trainer Benno Nihom

"Gezien de goede resultaten en de prettige samenwerking is afgesproken zijn contract met één jaar te verlengen", zegt Brian Speelman, voorzitter van AFC, op de website van de club. "Ook voor de continuïteit vinden wij dit heel belangrijk."

AFC gaat momenteel aan kop in de tweede divisie. Na een moeizame start hebben de Amsterdammer zich opgewerkt naar de eerste plaats. "De komende weken en maanden gaan we verder bouwen aan de selectie", zegt Nihom. "Ik ben heel blij met de verlenging, er spreekt veel vertrouwen uit. Ik ben als kind van de club heel trots op deze prachtige uitdaging."

Nihom staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij AFC. Eerder werkte hij bij Ajax Vrouwen waarmee hij in 2018 landskampioen werd. Hij nam de taken over van Uli Landvruegd die fulltime in dienst bij Telstar is. De eerstvolgende competitiewedstrijd van AFC is op 12 november tegen Scheveningen.