Een bakker, een school, een supermarkt, maar geen café: hoe Nibbixwoud langzaam leegloopt

Met de recente sluiting van de Marskramer telt Nibbixwoud weer een winkel minder. Het café, de verfzaak en de slager: ze zijn allemaal uit het straatbeeld verdwenen. Het aantal ondernemers in het dorp is op de vingers van één hand te tellen. Een centraal dorpshart moet voor een ommekeer zorgen. "Wat weggaat, komt bijna niet meer terug."

Het nieuws dat het Marskramer-echtpaar na 44 jaar met pensioen gaat, is ingeslagen als een bom in Nibbixwoud. "Heel erg jammer", reageert Ed Entius van de Dorpsraad. "Een aderlating voor het dorp. Meerdere generaties gingen daar naartoe. M'n moeder kon zich prima zelf redden, dankzij de Marskramer. En met Sinterklaas haalde iedereen daar zijn of haar cadeautjes. Dat zal dit jaar wel even wennen zijn."

Geen spookdorp

Nu de Marskramer hoogstwaarschijnlijk plaats maakt voor woningen, is het winkelbestand naar beneden gekelderd tot vijf. Het dorp, met dik 3.000 inwoners, is nog lang geen spookdorp, maar Entius maakt zich wel zorgen: "Als alle lokale ondernemers, die de afgelopen jaren hun deuren hebben dichtgedaan, in één dag zouden sluiten, zou je zeggen: het gaat heel slecht met Nibbixwoud. Maar omdat het over een langere tijd gaat, is het een beetje sluipend. Wat weggaat, komt bijna niet meer terug. En dat is erg jammer."

Wel bleef er een bakker in Nibbixwoud. Entius: "In 2019 ging Peter Kool na vijftig jaar met pensioen. Toen we te horen kregen dat Jan Botman het stokje wilde overnemen, waren we daar natuurlijk erg blij mee." Toch is het lijstje met winkels die geen 'opvolger' hebben gevonden lang. "Het witgoed, een verfzaak, cafés, een kledingwinkel, de slager, een bloemist, Welkoop. Stuk voor stuk zijn ze allemaal uit het straatbeeld verdwenen", somt Jan Hulst op.

Veranderend koopgedrag

Hij is sinds 1983 eigenaar van de Albert Heijn in Nibbixwoud en weet als geen ander hoe het straatbeeld met de dag verandert. "Een veranderend koopverdrag van de consument heeft er flink ingehakt. Jong en oud: iedereen koopt online. Het is erg zonde, voorheen hadden we winkels zat."

Want Nibbixwoud heeft volgens Hulst veel te bieden. "We hebben een florerende sportaccommodatie, een basisschool en een supermarkt. Het zit allemaal dicht bij elkaar en binnen twee minuten zit je op de snelweg. Ik noem het ook wel het hart van West-Friesland."