Actie tegen voedselverspilling helpt minderbedeelden: "Kratten zijn snel leeg"

Sinds een aantal weken staan er kratten met voedsel bij welzijnsorganisatie Pluspunt in Zandvoort. Mensen die het goed kunnen gebruiken, mogen het gratis meenemen. De producten zijn restanten van supermarkten en worden twee keer in de week opgehaald door Ton, die zo ook voedselverspilling tegen wil gaan.

"Je weet dat voedsel wordt weggegooid, terwijl een paar honderd meter verderop mensen wonen die het heel goed kunnen gebruiken. En dat gaat elke dag maar door." Ton verbaasde zich er al langer over en wilde kijken of hij de twee samen kon brengen. Toen hij de advertentie las van stichting Haarlem Food Future die verschillende acties heeft om voedselverspilling tegen te gaan, meldde hij zich aan als vrijwilliger.

"Ik ken de regio hier goed en weet waar de kleine buurtsupers zitten. Die heb je nodig, want de grote supermarkten kunnen vaak niet hun voedselrestanten zomaar weggeven." Ton legde contact met vier kleine supermarkten in Heemstede, Vogelenzang en Bennebroek en die wilden allemaal meewerken.

Sinds een aantal weken rijdt Ton op woensdag- en vrijdagochtend een rondje langs de supermarkten en haalt hij kratten vol met eten op. "Vaak veel brood, want als het al een dag in de schappen heeft gelegen kan het niet meer verkocht worden. Maar het is nog prima. Thuis eet je ook vaak brood dat al een dag ligt, daar is niks mis mee."

Na zijn rondje brengt Ton de kratten met voedsel naar het Pluspunt, waar ze er heel blij mee zijn. "Door de regel is het heel snel leeg", vertelt Jolande Gooszen van het Pluspunt. "We zien echt dat mensen gericht komen zodra de kratten gevuld zijn en heel veel meenemen. "

Voldoening

Ton is zelf heel bescheiden en loopt niet graag te koop met zijn vrijwilligersbijdrage. Maar hij is blij dat hij wat kan doen. "Het geeft veel voldoening, ik heb echt het idee dat ik iets nuttigs doe. En dat het zinvol is en ook nodig is. Je spaart het eten uit en je helpt de mensen die het nodig hebben. Dat geeft me een goed gevoel."

Intussen denkt hij ook al na over het uitbreiden van de actie naar Haarlem. "Ik vind het leuk om op te zetten, dus misschien kan ik ook zoiets voor Schalkwijk doen in de toekomst."