Tekort aan vrijwilligers bij welzijnsorganisatie Pluspunt: "Er moet iets gebeuren"

Welzijnsorganisatie Pluspunt in Zandvoort heeft een serieus tekort aan vrijwilligers. Dat merken ze zowel bij de activiteiten die ze organiseren als ook bij het leveren van hulp aan mensen thuis. Bij de Belbus, die ook onderdeel is van Pluspunt, is het tekort aan vrijwillige chauffeurs zelfs zo problematisch dat er kort geleden een dienst is geschrapt.

"We proberen niks te laten vervallen van de activiteiten die we bieden en om de hulpvragen die we van mensen thuis krijgen zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar dat betekent wel dat de druk op de bestaande vrijwilligers groter wordt", vertelt Luciana van de Manakker, vrijwilligerscoördinator bij Pluspunt. "De nieuwe instroom van vrijwilligers is gewoon tekort. En de hulpvraag is groter dan de hulp die we kunnen bieden."

Quote "Op een gegeven moment hadden we echt niemand die kon rijden en hebben we de mensen teleur moeten stellen" Luciana van de Manakker, vrijwilligerscoördinator

Bij de Belbus, een bus waarmee inwoners van Zandvoort voor een laag tarief heen en weer gebracht kunnen worden, is het tekort aan vrijwilligers ook enorm opgelopen. "Helaas hebben we onlangs een dienst moeten schrappen. We hebben een heel mooi vast team die het graag met elkaar oplossen, die elkaars diensten draaien en ruilen met elkaar zodat de Belbus maar kan blijven rijden. En op een gegeven moment hadden we echt niemand die kon rijden en hebben we de mensen teleur moeten stellen." En dat is wel het laatste wat ze willen bij Pluspunt. "Het is zo belangrijk om die bus te laten rijden", vertelt Van de Manakker. Voor Belbus-chauffeur Nico Disseldorp is het schrappen van een dienst eigenlijk onacceptabel. Hij rijdt al jaren met de bus en gooit zelfs zijn privé-agenda om, om de bus rijdende te houden. Tekst gaat verder onder de video.

Nico haalt veel voldoening uit zijn werk als Belbus-chauffeur - NH Nieuws