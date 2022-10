Maatjesproject hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers: "Geeft veel voldoening om iets bij te dragen"

Een kopje koffie drinken, samen naar de film of lekker wandelen in het bos. Het Maatjesproject in Hilversum koppelt vrijwilligers aan mensen die wel wat reuring in hun even kunnen gebruiken. Hanna Albrecht: "Ik was best een beetje eenzaam, nu heb ik weer gezelligheid in mijn leven."

Via een buurvrouw kwam ze in contact met het Maatjesproject. "Ik zat vaak alleen thuis en zij heeft me overgehaald om een keer mee te gaan wandelen," vertelt Hanna. Ze heeft er geen spijt van. "Ik vind het echt heel leuk. Ik ontmoet nieuwe mensen en kom op plekken waar ik nog nooit ben geweest." Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek koppelt vrijwilligers één op één aan mensen die een maatje kunnen gebruiken. Maar er zijn ook groepsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de wandelclub. Nare periode Ook bij Frans Heitz is zijn leven rigoureus verbeterd sinds het Maatjesproject op zijn pad kwam. "Ik doe overal aan mee: de wandelclub, de fietsclub, de kookclub, de koffie-ochtend. Heel leuk!" Hij vertelt dat hij een nare periode achter de rug heeft. "Drie jaar geleden kwam ik er opeens alleen voor te staan. Ik heb geen familie, niemand. Ik ben hierdoor opgevangen," zegt Frans. In de video hieronder zie je hoe het eraan toegaat bij de wandelclub.

"Je bouwt hier nieuwe vriendschappen op." - NH Nieuws / Rachel Morssink

Bij het Maatjesproject zijn ze hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. "Het is steeds moeilijker om mensen te vinden en vrijwilligers hebben ook steeds minder tijd," vertelt Marjan Ockeloen, directeur van Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek. "Maar het werk geeft erg veel voldoening, dus mensen: meld je aan!" Jan Willem van der Meij geniet van het werk als vrijwilliger bij de wandelclub. "Je hoort hier weer andere verhalen dan in je eigen omgeving. Sommige mensen komen hier voor de taal, anderen om eenzaamheid tegen te gaan. Ik vind het fijn om daar een bijdrage aan te leveren." Inspirerende levensverhalen Dat kan vrijwilliger Flora van Dijk beamen. "De ene keer loop je gezellig over koetjes en kalfjes te praten en soms komt er een diep verhaal tevoorschijn." Ze is vaak onder de indruk van de levensverhalen van de deelnemers. "Dat je denkt: wat knap dat je de draad weer hebt opgepakt en hier gewoon loopt. Dat is inspirerend, daar kan ik nog wat van leren hoor." Naast vrijwilligers kan de wandelclub ook best nog wat nieuwe deelnemers gebruiken. "Kom gewoon meedoen. Het is gezellig, je ontmoet nieuwe mensen, je komt buiten," vertelt Hanna. "Kortom, het is echt een aanrader!" In de video hieronder vertelt Flora waarom ze zich aanmeldde als vrijwilliger.

Flora van Dijk werd vrijwilliger in coronatijd: "Gelukkig konden we nog wandelen." - NH Nieuws