Studenten helpen blinde golfer Ronald Boef met slimme bril aan meer zelfstandigheid

Ronald Boef tikt aan de zijkant van zijn 'slimme bril'. 'Course one, De Goyer' en 'distance', klinkt het op de eerste hole op de golfbaan in Eemnes. Na het antwoord weet Boef precies hoeveel meter hij nog moet afleggen tot aan de vlag. De hi-tech uitvinding van zes stagiaires van XR Lab - een onderdeel van het Media College Amsterdam - helpt de blinde golfer aan meer zelfstandigheid én vrijheid op de golfbaan.

XR Lab is het leerbedrijf van het Media College. Zij maken opdrachten om technologische oplossingen te zoeken, die in de praktijk tot uiting gebracht worden. Vanuit partner Infomar uit Purmerend kwam het verzoek om een hulpmiddel te ontwikkelen, die Ronald meer zelfstandigheid op de golfbaan zou bezorgen.

Grapjes toevoegen

Nils Visser is één van de zes studenten die zich over dit vraagstuk boog. Zijn eerste reactie: "Hoe willen we dit in vredesnaam gaan doen? Maar tot mijn verbazing kwamen we al snel vrij ver. Eerst hebben we vragen toegevoegd en niet veel later konden we via GPS afstanden op de hole laten berekenen. Toen we nog tijd over hadden, hebben we ook nog grapjes toegevoegd aan de bril. Dus als er 'joke' wordt gezegd, dan volgt er een mop."

Het prototype wordt al enige tijd uitgeprobeerd door proefkonijn Ronald Boef, die bij de beste blinde golfers van de wereld hoort. Volgend jaar maart doet hij een serieuze gooi naar de wereldtitel. Door het gebruik van vaste termen, ontvangt Ronald veel informatie van de bril. Denk aan afstand, weersomstandigheden of obstakels op de hole.

"Ik kan mij rustiger op mijn spel concentreren, dus het helpt mij zeker. En daarnaast is het de bedoeling dat het andere blinden meer zelfstandigheid en vrijheid gaat geven", zegt Boef.