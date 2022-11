Vliegtuig van TUI terug naar Schiphol na botsing met meeuwen; schade aan neus van toestel

Een Boeing 737 MAX 8 van TUI Nederland is vanochtend teruggekeerd naar Schiphol vanwege een botsing met een zwerm zeemeeuwen. Volgens een woordvoerder van TUI is er behoorlijke schade aan de neus van het toestel. De Boeing was rond 7.50 uur vanaf de Zwanenburgbaan vertrokken om naar Gran Canaria te vliegen, maar landde iets over 9.00 uur weer veilig op de Buitenveldertbaan van Schiphol.

De beschadigde neus van de 737 MAX van TUI op Schiphol - Luchtvaartnieuws.nl

Volgens de woordvoerder is het toestel door de technische dienst van TUI op Schiphol geïnspecteerd. Daar bleek de schade aan de neus groot te zijn. Bij een 'birdstrike' botsen vogels ofwel tegen de romp van het toestel of vliegen de motoren in. In het laatste geval is het mogelijk dat de piloten de getroffen motor uitzetten en naar de dichtstbijzijnde luchthaven vliegen. De bemanning van vlucht OR1631 naar Gran Canaria koos ervoor om terug te keren naar Schiphol. Het toestel maakte eerst drie rondjes boven Zuid-Holland en vloog toen terug naar de Buitenveldertbaan. Daar werd de Boeing opgewacht door de hulpdiensten van Schiphol. De passagiers gaan later vandaag met een vervangend toestel alsnog naar Gran Canaria. Mediapartner Luchtvaartnieuws.nl plaatste vanochtend twee foto's van de beschadigde Boeing 737 MAX 8 (het artikel gaat verder onder de foto).

Steekvlam In januari 2021 werd zo'n birdstrike toevallig gefilmd door een spotter op Schiphol. Te zien is hoe een vogel de linkermotor van een Airbus A300 van DHL invliegt en een steekvlam veroorzaakt. Een medewerker van de vogelwacht van Schiphol raapt het karkas vervolgens op van de Polderbaan. Deze bemanning koos er overigens niet voor om terug te keren, maar vloog door naar de oorspronkelijke bestemming Leipzig.

Een vlucht die weer retour komt naar @Schiphol vanwege een birdstrike in de motor... En keurig geland op de Buitenvelderbaan 27/09. En is naar de gate toe gereden daar doet @BrandweerSchiph een inspectie. @POL_BBS pic.twitter.com/1ZrkeZQLnl — Roelof Kleine Deters (@RKleineDeters) November 2, 2022