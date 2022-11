Ajax opnieuw veel te sterk voor zwak Rangers en mag naar Europa League

Ajax heeft vanavond een overtuigende zege geboekt op Rangers FC in de Champions League. De Amsterdamse formatie kwam in Glasgow nauwelijks in de problemen en won verdiend met 3-1. Door de overwinning komt Ajax na de winterstop uit in de Europa League.

De rookwolken van het vuurwerk in het altijd sfeervolle Ibrox Stadium in Glasgow waren nog nauwelijks opgetrokken of Ajax kwam al op voorsprong. Een snelle aanval over links via de in de basis startende Owen Wijndal, kwam voor de voeten van Steven Berghuis. De middenvelder schoot de bal met enige fortuin langs doelman Allan McGregor van de Schotten: 0-1.

Topscorer

Niet veel later moest oud Rangers-speler Calvin Bassey namens Ajax de bal van de lijn halen na een gevaarlijke voorzet. De ploeg van Alfred Schreuder bleef in verdedigend opzicht eenvoudig overeind en kwam na een half uur spelen zelfs op 0-2. Wijndal knokte zich opnieuw via de linkerkant door de defensie van Rangers en bediende Mohammed Kudus in het strafschopgebied. De inzet van de Ghanees werd nog getoucheerd en was zodoende onhoudbaar voor McGregor. Het was het vierde doelpunt voor Kudus in deze Champions League-campagne van de Amsterdammers.