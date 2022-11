Actie voor veiligheid scholieren: "Verkeersdoden en ongevallen bijna twee keer hoger "

Bij de Wagenweg in Haarlem heeft een groepje bezorgde ouders en buurtbewoners, actie gevoerd voor de veiligheid van scholieren. Ze zijn zelf op de weg gaan staan om het verkeer te regelen, zodat de scholieren veilig met hun fiets de weg over kunnen steken. "Dat is heel hard nodig want het is heel gevaarlijk hier voor fietsers", vertelt Joosje Campfens, initiatiefnemer van de verkeersactie

Een buurtbewoonster die met een spandoek op de weg staat om de actie te steunen, is verbaasd over de houding van sommige bestuurders."Het is ongelofelijk hoe geïrriteerd automobilisten kunnen reageren als ze worden tegengehouden en even een paar seconden moeten wachten." Zelf ziet ze ook vaak onveilige situaties ontstaan en daarom draagt ze graag haar steentje bij aan de actie."Er zijn zoveel fietsers en auto's op een klein stukje, het is gewoon echt gevaarlijk."

Mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg verdiept zich al langere tijd in de verkeersveiligheid van Haarlem . Hij weet dan ook hoe het komt dat, in vergelijking met vergelijkbare steden als Groningen en Zwolle, Haarlem veel minder veilig is.

"Het is niet dat kinderen minder goed hun lichtje aandoen dan in Groningen of Maastricht."

"In Haarlem zien we per jaar meer dan 80 miljoen binnenstedelijke autoritten. Ten tweede heeft Haarlem de meeste binnenstedelijke auto-files van dit soort type steden. Dan krijg je dus de meeste verkeersongelukken met wandelaars en fietsers. Zo simpel is het. Het is niet dat de schoolgaande kinderen hier minder goed hun lichtje aandoen dan de kinderen in Groningen, Zwolle of Maastricht", aldus Kloppenburg.

Oplossingen

Kloppenburg pleit voor het terugbrengen van de maximale snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur in de stad. "Uit onderzoek is gebleken dat hoe harder auto's in een stad rijden, hoe groter de kans is op grote ongelukken met veel letsel."

De gemeente Haarlem is begin dit jaar begonnen met het verlagen van veel 50-kilometer-straten naar een maximum van 30 kilometer. Maar dat is nog lang niet overal.