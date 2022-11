Tweede verdachte uit Hilversum vast voor betrokkenheid bij dodelijke steekpartij in Beverwijk

Een man van 22 uit Hilversum is vanmorgen aangehouden als verdachte van de dodelijke steekpartij in Beverwijk twee weken geleden. Een paar dagen na de steekpartij werd al een eerste verdachte opgepakt, ook een Hilversummer (21).

De mannen worden ervan verdacht op woensdag 19 oktober aan de Parallelweg in Beverwijk zeker drie mensen te hebben neergestoken. Alle slachtoffers raakten gewond en moesten met spoed naar het ziekenhuis. Een 20-jarige man uit Purmerend overleed nog dezelfde avond aan zijn verwondingen.

Dode en twee gewonden na steekpartij bij partycentrum in Beverwijk; dader(s) nog spoorloos

De recherche laat weten dat het onderzoek naar de steekpartij nog niet klaar is. Er wordt onder meer nog gezocht naar camerabeelden. Mensen die de bewuste avond iets gezien hebben en misschien zelfs gefilmd worden verzocht contact op te nemen met de politie.

