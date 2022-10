Dode en twee gewonden na steekpartij bij partycentrum in Beverwijk; dader(s) nog spoorloos

Na de steekpartij bij partycentrum Jasmine in Beverwijk gisteravond is een man uit Purmerend (20) overleden. Een andere man, ook uit Purmerend (20) en één uit Den Haag (21) moesten naar het ziekenhuis. De politie laat weten dat nog niemand is opgepakt.

Rond 22.45 uur gisteravond kreeg de politie een melding van een vechtpartij aan het industrieterrein langs de Parallelweg.

In eerste instantie vond de politie daar de twee mannen uit Purmerend. De politie begon de later overleden man meteen te reanimeren. Beiden moesten met spoed naar het ziekenhuis. De andere man kon later in de nacht weer naar huis. Later troffen agenten in de buurt ook de Haagse man met een steekwond aan. Hij is ook naar het ziekenhuis gebracht.

Hoeveel mensen precies gevochten en gestoken hebben, is niet duidelijk. Ook over het waarom is nog niets bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek en zoekt getuigen.