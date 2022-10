Meerdere gewonden bij steekpartij voor Beverwijks partycentrum

Voor Partycentrum Jasmine aan de Parallelweg in Beverwijk zijn vanavond meerdere personen gewonden geraakt na een vechtpartij. Hier is volgens de politie mogelijk een steekwapen gebruikt.

De weg voor het partycentrum is afgesloten met linten en staat vol met politiewagens en ambulances. Volgens een woordvoerder van de politie zijn twee personen met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachten zijn gevlucht na de vechtpartij.

Onderzoek in volle gang

Bij het partycentrum worden dagelijks feesten en congressen gehouden. Wat er precies gebeurd is vanavond en waarom er een vechtpartij is uitgebroken, dat is nog niet bekend. Agenten doen op dit moment nog onderzoek.