Verdachten overval waardetransport voor de rechter: "Gebruikten alleen geweld om af te schrikken"

Acht mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de overval op het waardetransport in Noord, stonden vandaag voor het eerst voor de rechter. In de rechtbank ging het vooral over de vluchtpoging die daarna plaatsvond. Volgens het OM probeerden de overvallers daarbij op agenten te schieten, maar de advocaten van de verdachten vinden dat daar onvoldoende bewijs voor is.

"Dat mijn client de bestuurder van de Porsche Cayenne was, heeft hij ruiterlijk toegegeven", zegt Jan-Hein Kuijpers, advocaat van verdachte Hachmi el A. Ook Sidy S. ontkent weinig van wat er tijdens de overval gebeurde. "Mijn client geeft aan dat hij een overval gepleegd heeft en dat hij daarbij geschoten heeft.", aldus zijn advocaat Gerald Roethof. "Maar hij geeft ook aan dat hij heel bewust in de lucht heeft geschoten."

Gekwalificeerde doodslag

In de rechtszaal ging het dan ook meer over het geweld dat er gebruikt werd toen de overvallers uit handen van de politie probeerden te blijven. Uit de eerste zitting bleek maar weer dat veel agenten die op die dag in mei 2021 ter plaatse waren, dachten dat ze de dood in de ogen keken. Eén van de agenten stond oog in oog met een van de overvallers die met een AK-47 over hem heen schoot. "In mijn veertien jaar bij de politie heb ik duizenden aanhoudingen verricht", vertelt hij, "maar de angst die dit incident bij mij naar boven haalde, heb ik nog nooit eerder meegemaakt."

Daarom worden de acht verdachten niet alleen voor de overval, maar ook voor poging tot doodslag vervolgd. 'Gekwalificeerde' doodslag, noemt de Officier van Justitie het. "Na de overval hebben de verdachten, in een poging te vluchten en de buit veilig te stellen, geprobeerd om politieagenten te doden", aldus een woordvoerder van het OM.

Geen kogelgaten

Maar over dat laatste zijn de advocaten stellig, volgens hen probeerden de overvallers niemand te vermoorden. Ze zouden alleen geweld hebben gebruikt om mensen af te schrikken.

De advocaten voelen zich gesterkt door forensisch onderzoek. Daaruit blijkt dat alleen politiekogels auto's of huizen hebben geraakt. "Natuurlijk is het normaal dat je schrikt als je een wapen ziet en kogels hoort", zegt advocaat Kuijpers. "Maar als uit onderzoek blijkt dat er vervolgens geen kogelgaten zijn aangetroffen. Dan is er een kans dat de verklaringen van de verdachten juist zouden kunnen zijn."

Eén van de overvallers overleefde de achtervolging niet. Daarnaast zoekt Justitie nog naar twee verdachten. Verder is het niet bekend wie er in de bende precies aan de touwtjes trok. Mogelijk wordt dat duidelijk tijdens één van de minstens tien zittingsdagen die nog moeten volgen.