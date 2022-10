Scholieren balen van nieuwe dienstregeling NS: "Of halfuur te vroeg, of halfuur te laat'"

Veel scholieren en studenten pakken de trein vanuit Den Helder, langs Schagen, Alkmaar en Heerhugowaard en Amsterdam om naar school te gaan. De NS liet weten dat onder meer op dit traject tijdens de spits een trein zal verdwijnen.

'Elke dag de lul'

"Dat wordt echt heel vervelend. Als ik een trein eerder neem, moet ik op school nog een halfuur wachten voordat het begint, of anders ben ik dik een halfuur te laat", vertelt één van de scholieren. "We moeten dan langer wachten op de staions, langer niks doen", zegt een ander.

"Ik reis altijd naar Den Helder, waar ik woon. Mijn vriendje woont in Schagen en mijn school is in Heerhugowaard. Dus ik ben dan elke dag de lul", vertelt een andere scholier.

