Versoberde dienstregeling NS heeft grote gevolgen voor meerdere Noord-Hollandse trajecten

De maatregelen die de NS neemt om personeelstekorten op te vangen hebben in heel Noord-Holland een fikse impact op de dienstregeling. Zo verdwijnt de extra spitstrein tussen Schagen en Alkmaar en stopt er straks 's avonds en in het weekend nog maar één keer per uur een trein in Purmerend.

Het is niet de eerste keer dat de NS de dienstregeling uitkleedt. Eerder dit jaar zette het spoorbedrijf ook al stappen om de uitval van treinen zo veel mogelijk te beperken. De NS kampt met grote personeelstekorten en is bang dat er, als er een nieuwe coronagolf komt, al helemaal grote gaten gaan vallen in de bezetting.

De sprinter tussen Hoofddorp en Hoorn, die onder andere Schiphol en de Zaanstreek aandoet, rijdt straks 's avonds en in het weekend nog maar een keer per uur.

De NS hoopt door het snijden in de huidige dienstregeling een stap te zetten richting december, wanneer de definitieve dienstregeling voor volgend jaar gepresenteerd wordt.

Meer klachten

Reizigersorganisatie Rover heeft in oktober 2.750 klachten gekregen over overvolle treinen, ruim dertig procent meer dan in september. Volgens Rover is september juist een traditioneel drukke maand op het spoor.

De organisatie is daarnaast niet te spreken over het feit dat de NS kortere treinen inzet als gevolg van het tekort aan conducteurs. Volgens de organisatie zou de NS ervoor moeten kiezen om de regels over de conducteurs in verhouding tot de lengte van de treinen los te laten.

Een woordvoerder van Rover laat aan NH Nieuws weten de situatie tussen Den Helder en Alkmaar in ieder geval de komende tijd in de gaten te houden. "Het kan in de spits drukker worden op dit traject, maar het kan ook meevallen."