Ondanks wereldreis coach Jacco Arends gaan badmintonners Duinwijck als een speer

Badmintonclub Duinwijck won zondagmiddag in de eredivisie overtuigend met 5-3 van concurrent Almere. Bij de Noord-Hollanders is dit seizoen het nodige veranderd. De landskampioen begroette een aantal nieuwe topspelers, maar zag de coach tijdelijk naar Zuid-Amerika vertrekken.

Het was een opmerkelijk begin van het seizoen voor de badmintonners van Duinwijck. Na twee wedstrijden verliet hoofdtrainer Jacco Arends (tijdelijk) de club. Hij ging een al lang vastgelegde wereldreis maken en zit momenteel in Zuid-Amerika. De touwtjes kwamen daardoor in handen van Stan Put.

Put was al eerder coach van de Haarlemmers, maar stopte drie seizoenen geleden. "Ik werd begin dit jaar teruggevraagd door club en trainer. Het plan was om samen met Arends aan de slag te aan. Het was voor mij een mooie uitdaging om samen het eerste team te coachen. Alleen sta ik er voorlopig even alleen voor.''

Nieuwe gezichten

Ook de selectie kent een aantal nieuwe gezichten. Zo kwamen onder andere Aram Mahmoud en Nadia Choukri bij de club. Ymke van der Aar voegde zich ook bij de selectie. Zij kwam terug na een periode bij concurrent Drop Shot.

Titelkandidaat

Met de vernieuwde selectie zijn de doelstellingen duidelijk volgens nieuwkomer Mahmoud. "Ik ben hier gekomen omdat Duinwijck een leuke club is en één van de titelkandidaten is. We hebben een leuke, jonge groep. Iedereen kan goed badmintonnen. Wij hebben veel vertrouwen in het team en een nieuwe landstitel."