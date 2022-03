Duinwijck en Almere waren in Den Haag aan elkaar gewaagd. Het stond na alle reguliere wedstrijden 4-4. In de golden game namen Duinwijckers Ties van der Lecq en Brian Wassink het op tegen Alex Vlaar en Adam Hall. Het Haarlemse duo kwam binnen de kortste keren op 4-0, waarna de voorsprong werd uitgebreid naar 7-4. Van der Lecq en Wassink breidden de score van 10-6 uit naar 13-10. Het werd nog even spannend bij een stand van 16-13, maar het duo trok uiteindelijk aan het langste eind: 21-16.

View this post on Instagram

Het is voor de 27e keer in de geschiedenis van de eredivisie dat de Haarlemmers landskampioen zijn. De laatste titel werd in het seizoen 2018/19 behaald. Het jaar daarna won de tegenstander van vandaag, Almere. Vorig jaar werd er niet gespeeld in verband met corona.