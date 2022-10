Dubbel gevoel voor eindelijk scorende Tom Overtoom: "Zat er aardig in"

Eén keer scoorde Tom Overtoom voor Telstar in de beker, maar nog niet in de competitie. Vanavond gebeurde dat eindelijk, in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht (2-2). "De goal zat er aardig in, alleen een beetje dubbel."

In het begin van de wedstrijd schoot Tom Overtoom prachtig met zijn mindere linkerbeen de bal in de linkerbovenhoek. "M'n doelpunt was ook wel nodig, want we waren belabberd gestart." Op dat moment zette Overtoom zijn ploeg weer naast FC Dordrecht, 1-1. En was het de opmaat na uitstekend spel van Telstar. Toch eindigt het onderonsje met de Rijnmonders in een 2-2 gelijkspel.

'Meerwaarde'

Trainer Mike Snoei baalde na afloop ook zichtbaar. Telstar kreeg zeker in het begin van de tweede helft drie enorm grote kansen. "We moesten vandaag gewoon winnen." Waar meerdere Witte Leeuwen de trekker niet overhaalden, deed Overtoom dat wel. Trainer Snoei is blij met de stappen die zijn middenvelder de laatste weken maakt. "Op dit moment een hele goede meerwaarde."

Tekst loopt door onder de video.