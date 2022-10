Jong AZ dankt Barasi na overwinning op VVV-Venlo

Richting de rust nam VVV het overwicht over. Centrale verdediger Rick Ketting legde aan vanaf grote afstand. Op een zwabberschot had doelman Jayden Owusu-Oduro een moeizaam antwoord. Nog geen twee minuten later volgde het volgende waarschuwingsschot van Thijme Verheijen. Zijn schot belandde op de lat. Driemaal bleek uiteindelijk scheepsrecht. Aanvoerder Sven Braken kopte vanuit een vrije trap de 1-1 binnen.

Na een tijdelijke onderbreking nam Jong AZ het initiatief. In de 28e minuut pikte Soulyman Allouch de bal op. Hij stuurde Iman Griffith met een steekpass diep. De rechtsbuiten van AZ schoot de bal vervolgens beheerst in de lange hoek. Allouch mocht hiermee alweer zijn vijfde assist van het seizoen bijschrijven.

Vernietigend schot

In de tweede helft trokken de mannen van trainer Maarten Martens de goede lijn door. Een lange bal van achteruit viel opnieuw voor de voeten van Barasi. Hij schrok zelf van de kans en verzuimde te scoren. Vier minuten later was het alsnog raak voor de negentienjarige Turk. Een afgeslagen voorzet viel voor zijn voeten waarna hij vernietigend hard uithaalde: 1-2.

In de slotfase kregen de Limburgers nog een grote kans via het hoofd van Kristófer Kristinsson. Zijn poging werd gepareerd door doelman Owusu-Oduro. Het bleek het laatste wapenfeit, want in de vier minuten extra tijd kwamen de Alkmaarders niet meer in de problemen (1-2).

Opstelling Jong AZ: Owusu-Oduro; Dekkers, Engel, Goes, Lathouwers; Koopmeiners (Schouten/65) , De Jong, Buurmeester; Allouch (Postma/90), Barasi (Reverson/67), Griffith (Pynadath/93).