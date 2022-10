Opgelucht AZ heeft eerste doel bereikt: "Maar we willen door als groepshoofd"

AZ weet na drie nederlagen op rij eindelijk weer wat winnen is. De 2-1 overwinning bij FC Vaduz bracht behoorlijk wat opluchting met zich mee aan Alkmaarse zijde. "Het was een klein succesje, maar de klus is nog niet helemaal geklaard. We zijn door, maar willen als groepshoofd eindigen", zegt trainer Pascal Jansen.

AZ-trainer Pascal Jansen: "De wedstrijd van gisteren bracht lading met zich mee" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Slidingverbod Kerkez Milos Kerkez speelde gisteren een grote rol in het binnenslepen van de zege. De 18-jarige linksback werkte de openingstreffer binnen. "Hij ontwikkelt zich goed", zegt Jansen over de Hongaar, die nog steeds geen slidings op de training bij AZ mag maken. Tekst loopt door onder de video.

Milos Kerkez mag geen slidings op de training maken - NH Sport / Stephan Brandhorst

FC Volendam AZ krijgt zondag hekkensluiter FC Volendam op bezoek. De Volendammers grepen vaak naast de overwinning in de eredivisie en zullen extra gebrand zijn op een resultaat tegen AZ. Ondanks dat de Volendammers nog nooit in Alkmaar wonnen. "Volendam is een voetballende ploeg met behoorlijk wat kwaliteiten", zegt Jansen over Volendam, dat met zes punten onderaan in de eredivisie bungelt. Tekst loopt door onder de video.

Jansen: "Volendam is een voetballende ploeg met behoorlijk wat kwaliteiten" - NH Sport / Stephan Brandhorst

De wedstrijd tussen AZ en FC Volendam begint zondag om 16.45 uur in Alkmaar. Flitsen van het Noord-Hollandse onderonsje hoor je live in de radio-uitzending van NH Sport. AZ zal komende donderdag samen met Dnipro-1 strijden om de groepswinst. Dat geeft recht op het overslaan van de tussenronde in de Conference League.