Les voor groep 6 bij Tata Steel nu de toekomst van het bedrijf nóg onzekerder is

Erik de Mink is manager arbeidsmarkt en onderwijs bij de Academy van Tata Steel. Hij vertelt dat ook in onzekere tijden de Academy alle aandacht krijgt binnen het grote staalbedrijf. "We hebben in Nederland de komende jaren sowieso nog heel veel mensen tekort in de techniek. Voor de energietransitie, in de zorg, de vergrijzing waar we mee te maken hebben. Zo lang we kunnen blijven we daar een bijdrage aan leveren samen met andere bedrijven."

Volgens de Mink is het van groot belang dat juist jonge kinderen al in aanraking komen met techniek. "Dat moet je al op jonge leeftijd doen. Als je niet voor je zevende levensjaar iets doet met techniek in de klas, raak je dat kwijt. We willen de context laten zien, wat is techniek en wat kun je er mee? We blijven dat verhaal vertellen."

Tekst gaat verder onder foto's.