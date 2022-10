Bowi (24) zet zich al jaren in voor meer homo-acceptatie rondom het voetbalveld

Als Bowi Jong uit Alkmaar een aantal jaar geleden hoort dat een jongen van 13 'vuile homo' over het Alkmaarse voetbalveld roept en niemand er iets van zegt, besluit hij een brief te sturen naar de KNVB. Inmiddels is hij ambassadeur voor Stichting Pride and Sports, het platform voor LHBTIQ+ in de sport, en werkte hij mee aan de documentaire 'De roze supporters' waarvoor hij onder andere met de KNVB in gesprek ging.

Omdat dit ook voor Bowi lange tijd een strijd is geweest, besluit hij daarom een brief te schrijven aan de KNVB om de problemen kenbaar te maken en andere jongeren te helpen. "Mensen denken vaak dat het wel meevalt en dat bepaalde liedjes en grapjes wel kunnen, maar voor een aantal mensen is een vrijbrief geworden om zich homofoob uit te laten." Al snel wordt de brief aan de KNVB door de media opgepakt. Naast negatieve reacties – onder meer van Johan Derksen – krijgt hij veel berichten van jongeren en ouderen die zich in het verhaal herkennen. "Sommigen gaven aan met voetbal te zijn gestopt, anderen schreven zich niet veilig genoeg te voelen om uit de kast te komen."

Bowi was een jaar of 17, 18 en net uit de kast toen hij met zijn vader in het stadion zat. Het gebeurde eerder al dat liedjes op deuntjes van ‘alle Duitsers zijn homo’ luidkeels door het stadion klonken. Dat nu ook een kind van dertien nare scheldwoorden met homo door het stadion verspreidde, wekte bij Bowi vooral verbazing op. "Het feit dat men de vrijheid voelt om homo’s voor alles en nog wat uit te maken en niemand er iets van zei, vond ik heel gek." Volgens hem zorgt het voor veel onzekerheid bij jongeren die uit de kast willen komen.

Het is zonde, vindt Bowi, dat mensen zich door angst moeten laten leiden en niet meer naar voetbal gaan. "Stomweg omdat zij zichzelf niet in de voetbalwereld vinden passen." Inmiddels, ongeveer drie jaar later, is de Alkmaarder bij heel wat initiatieven rondom het thema 'homo-acceptatie' betrokken.

Roze supportersgroepen

Zo is hij ambassadeur bij stichting Pride and Sports, werkte hij mee aan een documentaire 'De roze supporters', waarbij een aantal voetbalsupporters werd gevolgd in hun poging om homofobie uit de voetbalstations te bannen, en is hij spreker op diverse events, op TV/radio en in de krant. "Het is belangrijk om het onderwerp blijvend te agenderen." Ook werkte hij mee aan de oprichting van verschillende roze supportersgroepen.



"Ik denk dat de jonge Bowi blij is dat ik mij hier nu zo over uitspreek", zegt de Alkmaarder bescheiden. Hij is trots op de roze supportersgroepen die allemaal op hun eigen manier het onderwerp bespreekbaar maken. Volgens Bowi hebben alle initiatieven gezorgd voor ongemak bij de KNVB en de clubs en groeit bij steeds meer mensen het besef dat schelden met homo niet in de voetbalwereld thuishoort.

Hij hoopt dat de KNVB nu en in de toekomst daadkrachtiger zal treden tegen negatieve uitingen rondom homoseksualiteit. Ook wenst hij dat voetballers op het hoogste niveau sneller uit de kast durven te komen en dat de stadions weer voor iedereen een aantrekkelijke plek worden om naartoe te gaan. "Want zoals het slogan van de KNVB luidt: voetbal is voor iedereen."