Dolly Bellefleur en jonge activist Bowi Jong maken kans op Jos Brink Prijs

HAARLEM - Bowi Jong en drag queen Dolly Bellefleur maken kans op de Jos Brink Prijs, de onderscheiding voor mensen die zich inzetten voor de LHBTIQ+-gemeenschap. De Alkmaarse Bowi Jong is bekend geworden nadat hij een brief schreef aan de KNVB over homofobe leuzen die langs het voetbalveld geroepen werden.

Jong genereerde onder andere veel aandacht met de hashtag #SorryJohan. Johan Derksen reageerde gepikeerd op zijn brief aan de KNVB, waarop mensen uit het hele land reageerden met hun verhalen over homofobie en uit de kast komen.

Jong neemt het dit jaar voor de Innovatieprijs op tegen Jessie Maya, een transvrouw die bekend is door haar make-upvideo's en vlogs op YouTube, en Miranda Terpstra, die zich via stichting Wijdekerk inzet voor homoseksuele jongeren binnen de christelijke kerk.

Oeuvreprijs

Ook Dolly Bellefleur, het alter ego van zanger en dichter Ruud Douma uit Haarlem, is genomineerd voor een Jos Brink prijs, in dit geval de oeuvreprijs. Dolly neemt het op tegen theatermaker Paul Haenen en politica en activiste Joke Swiebel.

De prijzen worden 19 mei uitgereikt in de Haarlemse Schouwburg. De oeuvreprijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een kunstwerk. De innovatieprijs is goed voor duizend euro.