Walther uit Assendelft is trots: van privékroeg naar nieuwe brouwerij

Hij droomde er al jaren van en nu is het eindelijk zover: zijn eigen bier is gebrouwen en zit in de fles. De brouwer is Walther Bakker, een ware bierliefhebber uit Assendelft. Als alle flesjes zijn gevuld grijnst hij van oor tot oor: "Ik heb toch een stukje kippenvel hoor, zeker!"

"Het was een net iets te grote investering om de ketels zelf te kopen", zegt Walther met een glimlach. Daarom is hij samen met zijn vrienden Ivo en Marnix (broers van elkaar) in Uitgeest bij de Noord-Hollandse Bierbrouwerij druk in de weer. De machine ratelt, de flesjes worden in een razend tempo gevuld en daarna gaan ze in de gereedstaande dozen.

Walther legt uit: "Dit is een huurbrouwerij dus hier mochten we gebruik maken van de ketels om het op grote schaal te brouwen. Hier keken we echt al jaren naar uit, om ons eigen biertje in een grote batch te gaan brouwen."

Privékroeg

Lezers en kijkers zouden Walther kunnen kennen van een reportage van NH Nieuws anderhalf jaar geleden maakte. Toen maakte hij een privékroeg in zijn eigen garage, omdat alle kroegen dicht waren door corona.

