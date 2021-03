Tijdens lockdown tóch naar het café: deze man heeft het voor elkaar

ASSENDELFT - Hoe langer de corona-ellende duurt, hoe heviger veel mensen verlangen naar een biertje in het café. Sommige mensen gaan echter wel heel ver om dat te realiseren. Neem Walther Bakker uit Assendelft: hij heeft in een jaar tijd zijn eigen café gebouwd in zijn garage.

"Er vielen wat hobbys weg, omdat de horeca dicht was, dus had ik wat tijd over in de weekenden", lacht Bakker. Al van kinds af aan droomt hij van zijn eigen café. "Maar toen de lockdown kwam dacht ik: 'we moeten nu actie ondernemen en een kroeg op poten zetten, een die wel open kan blijven'."