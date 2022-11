Een kaarsje voor 'lieve, positieve' Enzo (21)

Vrolijk en positief, leergierig en lief. Dat was Enzo ten voeten uit volgens zijn naasten en iedereen die hem kende. Deze week staat in het teken van Allerzielen en worden er kaarsjes opgestoken voor dierbare overledenen. De 21-jarige Enzo uit Sint Pancras is een van hen. Afgelopen zomer werd de grootste angst van zijn ouders waarheid toen Enzo een epileptische aanval kreeg op het verkeerde moment, de verkeerde plek en verdronk.

Enzo - NH Nieuws

Enzo had al twee jaar geen epileptische aanval meer gehad. Daardoor verdween de angst wat naar de achtergrond en was er de stille hoop dat hij er 'overheen zou groeien'. "Als 21-jarige was Enzo er zelf niet meer mee bezig", vertellen zijn ouders Idze en Marjolein vanavond bij NH Nieuws en in het programma 'Voor wie steek jij een kaarsje op?' van KRO-NCRV. Afgelopen zomer gebeurde echt waar ze al die jaren voor vreesden. Enzo krijgt een aanval op een moment dat hij in zijn eentje bezig is in de tuin van zijn oma in Noord-Scharwoude. Hij valt in het water en verdrinkt. Als hij wordt gevonden door zijn oma, is het te laat.

Quote Hun liefde voor tuinieren hadden ze gemeen" Marjolein Spilker over haar zoon Enzo en moeder Ellen

"We hadden de afspraak dat hij niet in de buurt van het water kwam als hij alleen in de tuin was", vertellen Idze en Marjolein. "Maar hij heeft het toch gedaan. Hun liefde voor tuinieren hadden ze gemeen en Enzo was ieder weekend bij haar om te helpen." "Ik had hem al een tijdje niet gehoord en dacht: wat raar, wat is hij nou aan het doen? Ik liep naar achter en daar lag hij", vertelde de 80-jarige vrouw destijds. Maanden later is de schok onverminderd groot. Praten over wat haar kleinzoon is overkomen, gaat niet.

De angst dat hem iets zou overkomen heeft plaats gemaakt voor verdriet bij de ouders van Enzo. - NH Nieuws

Enzo kampte vanaf zijn dertiende met epilepsie. Aanvallen die het gevolg waren van een hevige ontsteking in zijn hoofd, veroorzaakt door een loszittende beugel. Vanaf dat moment zijn er zorgen om Enzo. "Hij kon het overal krijgen. Bovenaan de trap, in een zwembad of in het verkeer", zeggen zijn ouders. Marjolein laat de kamer van Enzo zien in hun boerderij in Sint Pancras. De slaapkamer staat vol met stekjes van een plant die het niet deed. Maar de stekjes groeien als kool en staan in een door Enzo zelfgemaakte houten rek vol reageerbuisjes. Aan de muur prenten van planten en op zijn bureau een foto van Enzo tussen reuzenbladeren. Uit alles spreekt zijn liefde voor de natuur. Bij de bloemkwekerij in Heerhugowaard waar Enzo werkte, wordt hij nog iedere dag gemist. Met plezier en passie zorgde Enzo voor de Alstroemeria's. "Hij wilde altijd alles weten", zegt collega Mark Kuiper. "We moesten hem soms echt ophalen voor een pauze, want Enzo ging altijd maar door. Wilde altijd afmaken waar hij mee bezig was. Hij had overal belangstelling voor, en wist veel. 'Enzo weetjes' noemden wij dat."

Quote Enzo maakte veel indruk op open dag 'Kom in de kas' Linda Tesselaar, werkgever Enzo

De dag dat Enzo overlijdt, is het open dag in de tuinsector, 'Kom in de Kas', en gaat hij nog op zijn fiets langs verschillende bedrijven. "Zelfs mensen die hem nooit eerder hadden ontmoet, konden hem zich naderhand herinneren omdat hij zoveel te vertellen had", zegt bedrijfsleider Linda Tesselaar. "Typisch Enzo. Hij maakte overal indruk." Voor Enzo's ouders, broer en zus is het een troost dat hij alom geliefd was. "Zelfs mensen die hem alleen maar kenden van het voorbijgaan met onze hond Guus of als hij naar zijn werk fietste, weten wie hij was. Idze: "Het doet ons goed dat ze hem allemaal zo lief vonden." Kijk hier naar het interview met de nabestaanden van Enzo.

Marjolein in de tuin waar Enzo zo graag was - NH Nieuws

De uitzending over Enzo is vanavond samen met alle verhalen uit Noord-Holland ook te zien bij KRO-NCRV op NPO2 van 18.30 tot 19.00 uur.