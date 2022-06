Leven 'positieve en lieve' Enzo (21) eindigde plots in achtertuin van oma in Noord-Scharwoude

"Waren er maar alléén Enzo's op de wereld." Het is één van de opmerkingen na de dood van de geliefde twintiger uit Sint Pancras. Enzo Spilker was gek van mensen, zijn werk in de bloemenkas én de tuin van zijn oma. Dit weekend gebeurde daar het verschrikkelijke: hij kreeg, precies op het verkeerde moment, een epileptische aanval . "Ik vond hem voorover in het water."

Dat vertelt de 80-jarige oma Ellen in de tuin van haar pittoreske huisje in Noord-Scharwoude. Haar kleinzoon stond zaterdagmiddag dolenthousiast voor de deur.

"Sinds mijn man Jaap is overleden komt hij elk weekend logeren, op de fiets vanuit Sint Pancras. Dan gaan we tuinieren en lopen met de hond. Oh, hij was ook zo gek met mijn hond." Enzo had een héél leuke dag achter de rug: hij is namelijk op bezoek geweest bij verschillende kassen tijdens Kijk in de Kas-dag. "Hij mocht zelfs ergens een praatje houden over zijn werk", aldus oma trots.

Na gezellig te hebben bijgepraat duikt Enzo de grote tuin van zijn oma in. Hun favoriete plek, samen helemaal opgeknapt. Het staat er vol kleurrijke bloemen, een vijgenboom, plantenhangers, een pico bello tuinhuisje en helemaal achterin een kas met daar achter een sloot.

"Ik had hem al een tijdje niet gehoord en dacht, wat raar, wat is hij nou aan het doen? Ik liep naar achter en daar lag hij." Voorover in de sloot, met zijn hoofd onder water, ligt haar kleinzoon. "Ik ben verpleegster geweest en zag dat het mis was. Hij was gewoon dood."

Epileptische aanval

In paniek gaat oma Ellen bij alle buren langs, maar vanwege een dorpsfeest is niemand thuis. "Ik belde mijn dochter en zei: het gaat hier helemaal niet goed." In een mum van tijd staat het straatje vol hulpdiensten. Een reanimatie mag alleen niet meer baten.

"Hij moet een epileptische aanval hebben gehad", vertelt zijn moeder Marjolein over de dood van haar zoon. Daar dealde hij sinds 2013 mee, maar slikte wel gewoon medicijnen en had al twee jaar geen aanval gehad.