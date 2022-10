De Peiling: ik zet mijn fiets dubbel op slot

Wekelijks worden tientallen fietsen gestolen in Amstelveen en het centrum van Hoofddorp. Het gaat dan vooral om elektrische fietsen en de roep om bewaakte fietsenstallingen klinkt daar steeds luider. Maar ook in de rest van Noord-Holland speelt dit probleem. Is jouw fiets vaak gestolen? En wat doe je eraan om diefstal te voorkomen?

De roep om een bewaakte fietsenstalling in Amstelland en Haarlemmermeer was nog nooit zo groot. Onlangs werden in twee weken tijd vijftien elektrische fietsen gestolen in Hoofddorp. Ook vorige week werden in ieder geval acht fietsen ontvreemd. Een bewaakte stalling is volgens velen de oplossing.

In de rest van de provincie is fietsendiefstal ook een groot probleem. In heel Nederland zijn het afgelopen jaar zo'n 735.000 fietsen gestolen. Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE) verwachtte eerder zo'n 550.000 diefstallen van rijwielen in 2021. De dieven richten zich steeds meer op elektrische fietsen en accu's, waardoor de hoogte van de schades oplopen.

Voorkom dat je fiets gestolen wordt

Hoe voorkom je nou diefstal van je stalen ros? De Fietsersbond heeft wat tips hiervoor. Gebruik twee of drie verschillende sloten en zet je fiets altijd aan iets vast zoals een rek of een brug. Belangrijk is om altijd je framenummer te noteren. Die maakt je fiets uniek en daarmee kun je aangifte doen bij de politie. Ook door je fiets in een bewaakte stalling te plaatsen of je fiets te stallen tegenover een plek waar mensen staan te wachten, voorkom je vaak diefstal.