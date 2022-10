Lichten uit bij bakker Rogier: hoop op meer energiesteun vanuit Den Haag

De ovens draaien nog op volle toeren, maar de lichten staan uit bij bakker OSCAR in Heemstede. Eigenaar Rogier Oscar-Heijn steunt de landelijke actie van bakkers ten volste. De bakkers vragen om meer compensatie vanuit de overheid. “Het zou toch zonde zijn als straks nog meer bakkers hun deuren moeten sluiten.”

"Bij veel bakkerijen zijn vandaag de lichten uit, omdat de energieprijzen geëxplodeerd zijn en we de rekening straks niet meer kunnen betalen", vertelt Rogier. Hij is de eigenaar van deze bakkerij en heeft nog drie andere vestigingen in IJmuiden en Haarlem. Voorlopig heeft hij nog mazzel. "Ons contract loopt tot 1 januari. Maar daarna wordt het een spannende tijd."

NH Nieuws keek even mee met Rogier in de bakkerij. Tekst loopt door onder de video