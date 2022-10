Samenvatting: Amsterdamse Lebo deelt in Heerhugowaard tik uit aan FC Marléne

ASV Lebo heeft vanavond in de eredivisie zaalvoetbal met 6-3 gewonnen op bezoek bij FC Marlène. De Amsterdamse formatie legde de basis voor de overwinning tegen de concurrent voor plaatsing voor play-offs al in de eerste helft.

Lebo begon uitstekend aan het duel en keek al na zeven minuten tegen een 0-2 voorsprong aan dankzij doelpunten van Mohammed Chih en de ervaren Omar Tissoudali. Marlène zat niet lekker in het duel, maar dankzij een rake knal van Younes Daari werd toch 1-2. Lofti Attahiri beloonde echter het goede spel van Lebo door de 1-3 ruststand op het bord te zetten.

Lebo-trainer Zaid El Morabiti: "We waren efficient voor het doel" - NH Sport

In de tweede helft leek de thuisploeg de rug te rechten, maar kreeg het toch al snel weer de deksel op de neus. Tissoudali zorgde met zijn tweede van de avond voor de 1-4. Amir Molkarai bracht niet veel later de spanning terug in de wedstrijd door de tweede voor de Heerhugowaarders te maken.

Te Vrede zorgt voor beslissing

Uiteindelijk kwam er een einde aan de hoop op een comeback bij FC Marlène toen Soeremly te Vrede vijf minuten voor tijd de wedstrijd op de tegenaanval in het slot gooide. De kersverse international van Oranje maakte de 2-5 in het voordeel van Lebo. In de laatste minuten maakten zowel Molkarai als Te Vrede hun tweede treffer waardoor het uiteindelijk 3-6 werd.

