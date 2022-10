Zwitserse zeiler wil naar Marokko en strandt op strand van Den Helder: "Hij was heel onervaren"

Het moet de afgelopen dagen een vreemd gezicht zijn geweest: een zeilboot midden op het strand van Den Helder. De 60-jarige gepensioneerde Adriaan uit Zwitserland had zijn 7 meter lange boot niet meer onder controle en strandde ter hoogte van de strandslag Donkere Duinen.

Zwitser strandt met zeilboot op het strand van Den Helder - Ruud Koelewijn

Deze gebeurtenis laat maar weer eens zien dat zeilen niet voor iedereen is weggelegd. Want deze Zwitser was volgens Ruud Koelewijn, strandmanager van SSN, niet in staat om zo'n tocht te maken. "Hij was heel onervaren en zijn motor- en zeilkunde waren onvoldoende", concludeert Ruud Koelewijn dan ook. En dat beaamt Adriaan zelf ook, als hij bij NH Radio uitlegt hoe dit kon gebeuren. "Normaal vaar ik alleen op meren", vertelt hij.

Adriaan kwam van Terschelling en voer boven Texel langs naar Den Helder. De Zwitser vertelde Ruud Koelewijn dat hij de haven van Den Helder binnen wilde varen, maar dat ging mis. "Hij moest om de Razende Bol heen en door de wind kwam hij Den Helder niet in", vertelt Ruud Koelenwijn. "Het gevolg is dat hij gestrand is." Tekst gaat door onder de foto.

Een trekker sleept de zeilboot naar een veiligere plek - Ruud Koelewijn