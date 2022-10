Na ruim 4 jaar zeilen zijn Mariska, Tjaard en hun twee kinderen weer terug op Texel

Na vijftig maanden op zee zijn Mariska, Tjaard, Linde en Berber met hun zeilboot de Zouterik terug op Texel. Op 4 augustus 2018 vertrok het gezin en in totaal hebben ze meer dan dertig landen bezocht en 30.000 zeemijl afgelegd. Familie en vrienden wachtten hen vanmiddag op in de haven van Oudeschild. Vanavond slapen ze weer in hun huis in De Cocksdorp.

"We kijken er het meest naar uit om onze familie en vrienden weer te zien", vertelt Mariska eerder vandaag vanaf het schip. "Die hebben we al vijftig maanden niet gezien." Toen het schip, de Zouterik, nog in de 'buurt' was, kwamen er weleens vrienden langs, maar sinds corona uitbrak, kon dat niet meer.

De reis ging langs de westkust van Europa, Madeira, de Canarische eilanden, Kaapverdië, Zuid-Amerika, Frans-Guyana, Suriname, Caribisch gebied, ABC-eilanden, Colombia, Panama, Frans-Polynesië, Hawaï, Alaska, Canada. "Toen is de boot 6.500 kilometer over land vervoerd", vertelt Mariska. "Van Vancouver naar Quebec. Daar hebben we het hele pakket weer in elkaar gezet en zijn we via de Azoren teruggevaren naar Europa."

Corona

Toen het gezin in augustus 2018 vertrok was van een pandemie nog geen sprake, maar daar kwam in maart 2020 natuurlijk verandering in. Mariska, Tjaard, Linde en Berber en zaten 67 dagen in quarantaine op het schip, maakten daarna een reis van 42 dagen op het schip en moesten bij aankomst nog vier dagen in quarantaine. "Dat was het dieptepunt, we hadden meer dan 110 dagen niks of niemand meer gezien. Het was een hele pittige periode."

Mariska noemt corona toch een 'blessing in disguise'. " Door covid hebben we besloten de reis een andere wending te geven. We konden niet meer naar Nieuw-Zeeland en Australië waardoor we de route hebben moeten aanpassen. Daardoor hebben we plaatsen gezien die we anders niet hadden gezien." Na veel moeite en negen maanden in Frans-Polynesië konden ze zonder visum naar Amerika en voeren ze langs Hawaï en Alaska.

