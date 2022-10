'Rechtszaak doodgereden Tamar (14) uit Marken wordt heropend'

De 14-jarige Tamar uit Marken werd in juli 2020 dood gevonden langs de weg. Ze was een avond eerder als vermist opgegeven door haar ouders, bij wie ze was weggelopen na een ruzie. Het bleek dat het meisje was aangereden door een auto, waar vier mannen uit Duitsland in zaten.

In de strafzaak, die vorig jaar diende, werd slechts een boete opgelegd voor onzorgvuldig rijden. Die boete, van 1.500 euro, zorgde voor verbijstering op Marken.

De advocaat van de familie, Sébas Diekstra, diende eerder deze maand een klacht in over het niet vervolgen van de chauffeur. Die man is volgens het AD overigens onvindbaar: de boete kwam niet betaald retour. Justitie beraadt zich nog op verdere stappen in de hoop de man toch de boete te laten betalen. De ouders van Tamar willen dat de chauffeur opnieuw terecht moet staan.

De chauffeur van de auto zat op het moment dat het ongeluk gebeurde in de asielprocedure in Duitsland.