Serena in tranen nadat ze haar auto volledig ziet afbranden, zus start doneeractie

Afgelopen zaterdagnacht zaten bewoners rondom de Asterstraat in Den Helder rechtop in bed door een harde knal. Een auto stond in lichterlaaie en al gauw sloeg het vuur over op de twee auto's die ernaast geparkeerd stonden. Serena Bouman belde nog snel de hulpdiensten, maar dat was al te laat: niets of niemand kon haar auto nog redden van de vuurzee. Nu start haar zus een doneeractie om Serena aan een andere auto te helpen.

Afgelopen weekend was alwéér raak in Den Helder. De stad wordt al lange tijd geteisterd door autobranden en dit keer was een voertuig in de Asterstraat het doelwit. De auto is naar verluidt in brand gestoken door een vuurwerkbom en stond binnen korte tijd, samen met twee andere auto's, volledig in de fik.

Serena Bouman is eigenaresse van de blauwe Chevrolet Kalos en stond geparkeerd naast de auto die in brand vloog. Ze lag lekker te slapen toen ze wakker schrok van de enorme knal. "Toen vroeg ik of mijn kinderen oké waren en riep mijn zoon dat mijn auto in brand stond", vertelt Serena.

