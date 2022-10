Meerdere auto's verwoest na brand in Den Helder

Aan de Asterstraat in Den Helder zijn vannacht rond half vier drie auto's uitgebrand.

Drie auto's in brand in Den Helder Inter Visual Studio

Drie auto's in brand in Den Helder Inter Visual Studio

Drie auto's in brand in Den Helder Inter Visual Studio

Drie auto's in brand in Den Helder Inter Visual Studio

De brand begon bij de middelste auto en is overgeslagen naar de auto's die ernaast geparkeerd stonden. De brandweer heeft alle drie de auto's geblust, maar ze waren niet meer te redden.

De politie is een onderzoek gestart naar de brand en is op zoek naar getuigen. Brandstichting is niet uitgesloten.