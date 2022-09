Autobrand zorgt voor lange file op Afsluitdijk: weg na flinke vertraging weer vrij

Van de brandende auto is weinig meer over. De vlammen grepen snel om zich heen en zorgden ervoor dat de auto onherstelbaar beschadigd raakte. Waardoor de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.

Weg afgesloten

Vanwege de brand en het bluswerk van de brandweer, moest de weg lang worden afgesloten. Het verkeer richting Den Oever kon geen kant op. De vertraging liep daardoor snel op.

De brand was snel geblust, waardoor de weg na pakweg twintig minuten weer kon worden vrijgegeven. De lange file was daarmee snel opgelost.