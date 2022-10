Het zit erop: Olivier bleef 100 uur buiten om geld in te zamelen voor zijn zieke moeder

Om geld in te zamelen voor borstkankeronderzoek verbleef de elfjarige Olivier 100 uur in zijn tuin. Vrijdagmiddag begon zijn actie al. En nu, op dinsdagavond, heeft hij bijna tienduizend euro opgehaald. Hij startte de actie met een verdrietige aanleiding, enkele maanden geleden kreeg zijn moeder te horen dat ze borstkanker heeft.

Olivier van Eijndhoven had zichzelf geen makkelijke opdracht gegeven, maar liefst vier dagen en nachten moest hij in de tuin blijven. Met alleen af en toe een tripje naar binnen voor een toiletbezoek. NH Radio sprak hem een uurtje voor het eind van zijn 'challenge'. "Het lijkt mij heerlijk om weer naar binnen te gaan", vertelt hij opgewekt.

"De eerste twee nachten waren vrij slecht, maar daarna heb ik twee keer goed geslapen", vertelt Olivier over zijn nachtrust in de tent. Overdag wist hij zich te vermaken met de opdrachten die hij van de donateurs kreeg. Zo moest hij in ruil voor een donatie ijsblokjes in zijn onderbroek doen, "dat was echt koud!"

'Vreselijk nare ziekte'

Maar hij deed het allemaal met liefde, voor zijn moeder. Ze kreeg een paar maanden geleden te horen dat ze ernstig ziek is. "Ik doe het voor onderzoek naar borstkanker, want het is een vreselijk nare ziekte. Misschien kunnen de dokters een medicijn vinden", klinkt hij hoopvol.

Op dit moment moet Olivier nog 253 euro inzamelen om de tienduizend euro te bereiken. "Het zou wel echt ongelofelijk zijn als ik dat ga halen."