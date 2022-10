Olivier (11) blijft honderd uur in de tuin om geld in te zamelen voor moeder met borstkanker

Hij is nog maar 11 jaar oud, maar hij heeft een flinke uitdaging voor zichzelf bedacht. Olivier van Eijndhoven uit Loosdrecht verblijft de komende honderd uur in de tuin. Het doel: zo veel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar kanker.

De aanleiding is een verdrietige. Enkele maanden geleden kreeg zijn moeder te horen dat ze borstkanker heeft. "Dat was enorm schrikken en we hadden allemaal tranen," vertelt Olivier. Hij wilde graag in actie komen. "En toen bedacht ik het plan om honderd uur buiten te blijven."

Tijdens die vier dagen en nachten buiten voert hij allerlei opdrachten uit. "Mensen kunnen doneren en mij dan vragen een 'challenge' te doen," vertelt Olivier. Dat loopt uiteen van 's nachts egels tellen en vleermuizen spotten tot vijftig keer hooghouden met een bal. "En op de koudste dag moet ik ijsklontjes in mijn onderbroek stoppen, haha."

Vrijdagmiddag om 15.00 uur is de actie gestart en Olivier heeft strenge regels voor zichzelf bedacht. "Ik mag alleen naar binnen om te plassen. En ik mag zowel in de voortuin als in de achtertuin komen, maar dan moet ik wel buitenom lopen," aldus Olivier.

Tekst gaat verder na de video