Zaanse tandartspraktijk moet vier weken dicht na schietpartijen en ontploffing

Een tandartspraktijk aan de Mahoniehout in Zaandam moet voor minstens vier weken de deuren sluiten. De directe aanleiding is een ontploffing die afgelopen dinsdagnacht plaatsvond waarbij de gehele voordeur van de praktijk uit zijn voegen werd geblazen. In mei werd de praktijk nog tot twee keer toe onder vuur genomen. De tandarts zelf tast in het duister over wie achter deze incidenten zit.

Beschoten tandartsenpraktijk - Foto's: Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

Na de schietpartijen in mei is er tijdelijk cameratoezicht geweest. Afgelopen dinsdag is er dus een ontploffing geweest, volgens de gemeente waarschijnlijk van een vuurwerkbom. De gemeente is van mening dat er een patroon aan het ontstaan is en dat het zo niet verder kan. "Deze incidenten hebben grote impact op het woon- en leefklimaat rondom het bedrijfspand en dat kan en wil de gemeente niet meer toelaten", is de verklaring.

Quote "We weten net zo veel als de rest" Tandarts van beschoten praktijk

De tandarts vertelt telefonisch aan NH Nieuws geen flauw idee te hebben wie er achter de schietpartijen en de ontploffing zit. "De politie is er hard mee bezig. Veel meer kan ik er niet over zeggen. We weten net zo veel als de rest." Over de sluiting door de gemeente zegt hij: "Ik heb mijn bedenkingen. Maar dat verandert de zaak niets. We hebben het vandaag gehoord." De praktijk zit er nog geen jaar. De tandarts hoort veel geruchten maar kan daar weinig mee. Hij zoekt zijn woorden zorgvuldig: "Alles wat je zegt is speculatie en ik wil geen mensen zomaar beschuldigen, net als dat ik het niet leuk vindt dat mensen over mij oordelen zonder dat ze weten wat er aan de hand is. We weten echt niks. Ik ga er vanuit dat de zaak wordt opgelost door de politie." Schriftelijk veiligheidsplan De gemeente schrijft dat de sluiting 'in beginsel voor vier weken' is. Cliënten kunnen er dus niet terecht. De eigenaar moet nu een schriftelijk veiligheidsplan opstellen, dat laten keuren door de gemeente en daarop actie ondernemen.

