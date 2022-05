Tandartspraktijk onder vuur genomen in Zaandam

Gisternacht is er een tandartspraktijk in Zaandam beschoten. Het is nog onduidelijk waarom de praktijk onder vuur is genomen en door wie.

Rond twee uur 's nachts kreeg de politie een melding binnen dat er harde knallen gehoord werden op het Mahoniehout in Zaandam. De politie trof kogelgaten aan in een tandartspraktijk die in deze straat is gevestigd. Op de foto's is te zien dat het om flink wat gaten gaat.

Het is nog niet duidelijk waarom of door wie de tandarts is beschoten. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden. De eigenaar van de praktijk was niet bereikbaar voor een reactie.