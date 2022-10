Buschauffeurs streekvervoer gaan opnieuw staken

Volgens Marijn van der Graag van FNV Streekvervoer is de aangekondigde staking het resultaat van een 'weigerachtige opstelling' van de werkgever om tot een eerlijke cao te komen. "Daarnaast maken de chauffeurs zich ernstig zorgen om de inkrimping van het openbaar vervoer die op dit moment gaande is", aldus Van der Graag.

Groeiende actiebereidheid

De aangekondigde staking volgt op een eerdere staking vorige maand. Toen legde zo'n dertig procent van de chauffeurs het werk neer, minder dan aanvankelijk werd gedacht. Maar volgens FNV-woordvoerder Casper Schrijver groeit de actiebereidheid onder het personeel.

"We merken dat steeds meer chauffeurs bereid zijn om te staken. Daarnaast heb je natuurlijk nog een groep die niet staakt, maar wel graag ziet gebeuren dat de doelen bereikt worden. De chauffeurs lopen op hun tandvlees, de werkdruk is echt heel hoog. Daarbij gaan ieder jaar mensen met pensioen en is er te weinig aanwas, daar moet iets aan veranderen", vertelt hij aan NH Nieuws.

Schrijver benadrukt dat er plekken in de provincie zijn waar minder gestaakt zal worden, maar dat reizigers direct of indirect de gevolgen van de actie zullen merken. Als de staking niet het gewenste effect heeft, volgt volgens hem een nieuwe staking of creatieve actie: "Net zolang tot het doel is bereikt."