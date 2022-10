Halsema blaast bijeenkomst met moskeebestuurders af: 'Te weinig animo voor steunverklaring'

Een woordvoerder van de burgemeester liet daarop weten dat de driehoek verrast is over de reactie. Daarnaast werd er benadrukt dat ook de joodse en christelijke gemeenschap de steunverklaring hebben ontvangen.

Datum prikken

Zij kregen, in tegenstelling tot de moskeeën, geen uitnodiging om maandag de verklaring te komen tekenen. "Er is gezocht naar een manier om dit samen met alle religies te doen, maar dat bleek niet haalbaar", aldus een woordvoerder van Halsema. "We hebben bedacht om voor maandag de moskeebesturen uit te nodigen, om het er over te hebben en om mogelijk te tekenen."