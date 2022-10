Oproep voor steunverklaring lhbti-gemeenschap valt slecht bij Blauwe Moskee, verbazing bij driehoek

De moskee schrijft dat zij zich altijd al inzetten om een 'positieve kracht te zijn voor Amsterdam', de vraag voor de steunverklaring is voor hun dan ook extra pijnlijk. "Dat wij door het tekenen van deze steunverklaring ineens moeten bewijzen dat wij een positieve kracht zijn in de Amsterdamse samenleving is niet alleen een flagrante miskenning van wat wij al jaar en dag doen ten gunste van de Amsterdamse samenleving. Het betekent tevens dat specifiek de islamitische gemeenschap voor de zoveelste keer vanuit een wantrouwende overheid schuldig wordt bevonden tot zij zelf het tegendeel bewijst."

"In principe was er bereidheid om er over te praten, de uitnodiging kon dus geen verrassing zijn"

De driehoek laat via de woordvoerder weten verrast te zijn over de reactie van de Blauwe Moskee. "We hebben in het begin van dit jaar het idee geopperd om samen met de religieuze gemeenschappen in de stad een steunverklaring te maken", laat de woordvoerder van burgemeester Halsema weten. "De moskeebestuurders wilden er over praten, maar wel eerst samen kunnen overleggen. Daar hebben ze een paar maanden over gedaan. In principe was er bereidheid om er over te praten, de uitnodiging kon dus geen verrassing zijn."

Volgens de woordvoerder van Halsema is het idee van de steunverklaring ook verstuurd naar de joodse en christelijke gemeenschappen, maar is er nog geen datum geprikt om het met hen over de steunverklaring te praten. "Er is gezocht naar een manier om dit samen met alle religies te doen, maar dat bleek niet haalbaar. We hebben bedacht om voor maandag de moskeebesturen uit te nodigen, om het er over te hebben en om mogelijk te tekenen."

Ruimte om te overleggen

De woordvoerder van Halsema laat weten dat er ook voldoende ruimte is morgen tijdens het gesprek om het over de steunverklaring te hebben. "Ze hadden het morgen prima kunnen zeggen, daar is alle ruimte voor tijdens zo'n bijeenkomst. Als ze morgen willen zeggen dat ze het niet gaan doen is dat ook goed, we dwingen niemand om het te ondertekenen. Het gesprek gaat nu inmiddels over stigmatisering. De driehoek is niet op zoek naar een theologische discussie, maar wil het hebben over het uitspreken tegen discriminatie en uitsluiting."

De bijeenkomst van morgen gaat ondanks de boze reacties vanuit de moskeebestuurder alsnog door. "We vinden het onderwerp heel belangrijk", aldus de woordvoerder.