Brobbey begreep basisplaats Kudus: "Maar verwacht nu wel dat ik ga spelen"

Voor het eerst in meer dan een maand mocht Brian Brobbey weer in de basis beginnen. De nummer 9 van Ajax pikte tijdens de 7-1 overwinning op Excelsior gelijk twee goaltjes mee. Brobbey begrijpt dat hij de afgelopen weken pas op de plaats moest maken, maar verwacht wel dat hij de komende weken weer gewoon aan de aftrap staat.

In tegenstelling tot zijn trainer, zat Brobbey wel opgewekt in de perskamer. Het helpt dat hij even daarvoor twee keer had gescoord, want als dat niet lukt: "Nou, dan is Brian niet blij, nee", zei Brobbey over zichzelf. "Ook als we winnen. Als hij niet scoort, is hij niet blij"

Terug van weggeweest

Het helpt óók dat Brobbey weer in Amsterdam woont. "Dat is fantastisch, ik geniet ervan. Ik ben nu weer vaker met vrienden en familie. Die steunen me en geven me vertrouwen. Daar wordt je alleen maar beter van."