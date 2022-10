Onverwachte driepunter Jong Ajax en kansloze avond Jong AZ in Den Bosch

In de tweede helft kreeg Almere City meer grip op de wedstrijd. De Flevolanders kregen meerdere opgelegde kansen, maar elke poging wist De Graaff te pareren. Desondanks viel de gelijkmaker toch. In behoorlijke vrijheid kopte Jeredy Hilterman binnen: 2-2. De Amsterdammers kwamen er eigenlijk niet meer aan te pas. Toch sloeg Ajax nog eenmaal toe. Een aanval van Almere City werd afgeslagen en in de snelle counter schoof Ar'jany Martha de bal onder Almere-doelman Nordin Bakker door. In het slot van de wedstrijd trof doelpuntenmaker Royo nog een keer de lat voor de ploeg van Alex Pastoor. Doelpunten vielen er niet meer: 2-3.

Jong AZ beleefde een moeilijke avond in Den Bosch. Na slechts twee minuten spelen werd doelman Rome-Jayden Owuso-Oduro al gepasseerd. Na een goede voorzet vanaf de linkerkant schoot FC Den Bosch-aanvaller Danny Verbeek de bal binnen. Jong AZ probeerde de wedstrijd te keren, maar tot grote kansen kwamen de Alkmaarders niet. Den Bosch sloeg in minuut 33 bijna weer toe als Joey Konings na een lange bal een volley poeierde op Owusu-Oduro die knap redde.

Kansloze tweede helft

In de tweede helft kreeg Jong AZ al snel het deksel op de neus. Waar Konings in de eerste helft nog een grote kans liet liggen, was het in de 47e minuut wél raak. Owuso-Oduro wist in eerste instantie nog redding te brengen, maar in de rebound was het alsnog raak. Nog geen vijftien minuten later werd de wedstrijd definitief in het slot gegooid. De Alkmaarse doelman wist wederom in eerste instantie te redden, maar Steven van der Heijden schoot de tweede mogelijkheid kiezelhard raak. In het restant van de wedstrijd werd weinig meer klaargespeeld, waardoor de wedstrijd eindigde in 3-0.

Opstelling Jong AZ: Owuso-Oduro; Lathouwers, Goes, Stam(Engel/62), Dekkers; Schouten, Twisk (Postma/81), Kwakman(Reverson/63); Allouch, Meerdink (Addai/80), Poku (Pynadath/61).