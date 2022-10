Snackbarhouder Gerard komt niet in aanmerking voor kabinetssteun maar blijft strijdbaar

De Schagense snackbarhouder Gerard Tesselaar komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor de kabinetssteun voor mkb'ers. Vandaag werd duidelijk dat energie-intensieve bedrijven een tegemoetkoming op de energiekosten krijgen, maar Gerards snackbar Smultaria valt mogelijk net buiten de criteria. De patatbakker is teleurgesteld, maar strijdbaar.

Gerard verhoogde eerder de prijs van zijn patat al met dertig cent en zette een koelcel en frituur uit om geld te besparen. Volgens hem laat het huidige kabinet ondernemers vallen. "Net als bij de corona zijn we weer de dupe. Toen moesten we acht maanden dicht."

Toch is Gerard vastbesloten om ook de crisis het hoofd te bieden: "Ik laat me niet kleinmaken, we gaan gewoon door. Ik heb alweer een leuk idee en we gaan ervoor", zegt hij.

Wat hem steunt is dat zijn klanten hem niet in de steek laten, maar gewoon bij hem blijven snacken. "Dat is echt hartverwarmend om te zien", aldus Gerard.